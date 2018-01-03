Освенцим побил рекорд по числу посетителей

Музей, расположенный на территории бывшего нацистского лагеря Освенцим ( или Аушвиц), в 2017-ом установил рекорд посещаемости. В нем побывали 2,2 миллиона человек из разных стран мира, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году, передает Deutsche Welle.

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Из них почти полмиллиона поляков, 339 тысяч американцев, 183 тысячи британцев и 85 тысяч немцев. При этом отмечается, что резко выросло число посетителей из Украины, Канады и Греции: на 50 процентов, 36 и 32 процента соответственно.

До 2001 года музей концлагеря ежегодно посещали менее полумиллиона человек.

Концентрационный лагерь Освенцим располагался в 60 километрах от Кракова. Считается крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем смерти, одним из главных символов Холокоста. По разным оценкам, в Освенциме были убиты около 1,4 миллиона человек, более миллиона из них были евреями. В 1947 году на территории бывшего лагеря был открыт музей.

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