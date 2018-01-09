Жилье получили все ямальские дети-сироты

Власти Ямала отчитались за выполнение обязательств по обеспечению жильем детей-сирот, которые достигли 18-летнего возраста: все 163 выпускника детдома получили новые квартиры, сообщает «Комсомольская правда на Ямале».

Отмечается, что в этом году жилыми помещениями будут обеспечены более 140 ямальских детей-сирот. На эти цели в ямальской казне предусмотрено 530 миллионов рублей. Кроме того, федеральный бюджет выделили 1,168 миллионов рублей по договорам найма специализированных жилых помещений.

Совершеннолетний сирота при желании может получить квартиру и в Тюмени. Кроме того, если он пожелает остаться на Ямале, но хочет сменить район проживания, то – в случае отсутствия жилого помещения по месту жительства – ему может быть предложено жилье в другом муниципалитете.