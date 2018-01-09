В Севастополе установили факел Вечного огня в виде гильзы

Открытие Вечного огня состоялось в парке Победы в Севастополе 8 января. Факел выполнили в виде гильзы, передает «Версия-Инфо».

Как уточняет РИА Новости, платформа выполнена в виде звезды, а факел является точной копией 100-миллиметрового артиллерийского снаряда.

Зажигание Вечного огня стало первым этапом ряда реконструкционных операций и работ по периметру всего парка Победы. Мероприятие проходило в праздничной обстановке, уточняет издание. Зажечь факел пригласили председателя Севастопольской региональной общественной организации ветеранов войны Ивана Князюка. На мероприятии волонтеры раздавали гостям сувениры в виде пулеметных гильз, наполненных землей парка с надписью «Мы помним».

Директор департамента капитального строительства Севастополя Михаил Демиденко заявил, что после реконструкции парк будет состоять из двух зон. Он также уточнил, что в парке появится мемориальное «ядро» с 12 светодинамическими мультимедийными фонтанами и фонтаном Победы, который будет символизировать собой одноименный орден.