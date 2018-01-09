Американец переел «Виагры» и стал голым кидаться фекалиями в людей

27-летний американец стал крушить магазины в аэропорту Пхукета. По словам очевидцев, молодой человек был голым и кидался фекалиями в окружающих людей, пишет издание Metro.

Скрутить дебошира смогли шестеро охранников аэропорта. Задержанный американец признал, что вел себя неадекватно. По его словам, он употребляет слишком много таблеток «Виагры» и этим объясняет свое поведение. При этом задержанный пообещал возместить все убытки, которые он нанес своими действиями.

Молодой человек был доставлен в больницу для психиатрического освидетельствования.

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