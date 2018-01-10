Журналистка из России рассказала о коллапсе в аэропорту США

О многочасовых очередях в американском аэропорту Элизабет (Нью-Джерси) рассказала корреспондент ТАСС в Нью-Йорке Наталья Славина на своей странице в Facebook. По ее словам, сотрудница аэропорта была наказана за помощь, оказанную семье Натальи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также распространила эту информацию через страницу в своих социальных сетях.

«Люди, никогда не ругайте Шереметьево, московские аэропорты, "Аэрофлот" и т.д. В Нью-Йорке и Нью-Джерси сейчас коллапс. По два часа надо ждать, чтоб дали ворота для приземлившегося самолета, после чего начинается настоящий ужас — многочасовое стояние на таможенный и паспортный контроль — еще 3-4 часа», — написала Наталья. — Очередь давно уже вышла за лабиринт-ограждения, извивается бесконечной змеищей и еле-еле ползет... Но, что характерно, люди — американцы — не пикнут, ни слова не скажут, никакого возмущения. Стоят и ждут беспросветно, с плачущими бессонными детьми на руках, старые, больные, любые. Никто не стонет и не жалуется. Откуда столько терпения в людях?»

Как рассказала журналист, сотрудница аэропорта попыталась помочь семье Натальи, сократив время ожидания, однако реакция ее коллег была негативной. «После этого на добрую тетеньку тут же накричали и настучали ее же коллеги за то, что оказывает преференции таким же, как и все остальные (ну и что, что дети, у всех дети)», — написала Наталья.

Кроме того, как рассказала корреспондент, авиакомпания потеряла багаж ее семьи и испортила детскую коляску. В целом же с момента приземления самолета до выхода семьи Славиных из аэропорта прошло более шести часов. «Итого: самолет приземлился в половине седьмого вечера, далеко за полночь — спустя почти шесть часов и по большой удаче — мы сели в такси. Дети никакие, уже не плачут, а хрипят и стонут, голодные и бессонные. Багажа нет. Коляску вываляли в грязи и ободрали крючки с рукояткой».

Ранее, 7 января, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, оказавшаяся одним из пассажиров, застрявших в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за снежной бури, пригрозила «Аэрофлоту» «звонком из правительства» за безобразную работу.

Накануне, 5 января, в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде был объявлен режим ЧС в связи с экстремальными погодными условиями. Как сообщали СМИ, 6 января компания, работающая на рейсах «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона, отказалась обслуживать лайнеры российского авиаперевозчика в связи с неблагоприятными погодными условиями.