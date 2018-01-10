В Вене главный памятник советским воинам облили краской

В Вене освквернен памятник советским воинам, расположенный на площади Шварценбергплатц. Об этом в Facebook сообщил пресс-атташе российского посольства в австрийской столице Булат Хайдаров.

По его словам, в ближайшее время будет опубликован официальный комментарий российской дипмиссии. Памятник оскверняли и ранее: его обливали краской 23 февраля 2015 года. В мае 2014 года года он был разукрашен желтой и синей краской, имитирующей флаг Украины, и облит краской 13 апреля 2012-го.

«Рассматриваем данный инцидент не только как вопиющее проявление вандализма, но и как попытку сорвать намеченную на этот день торжественную церемонию возложения венков к монументу с участием ветеранов Великой Отечественной войны», — комментировал в 2012 году произошедшее посол России в Вене Сергей Нечаев.

Ежегодно 13 апреля, в годовщину освобождения Вены от гитлеровцев, у мемориала на Шварцбергенплац проходит памятная церемония. Потери Красной армии за время Венской наступательной операции (16 марта - 15 апреля 1945 года) составили почти 168 тысяч человек.