Киргизские чиновники объяснили свою безграмотность «тонким пиар-ходом»

Чиновники Государственной регистрационной службы (ГРС) Киргизии объяснили ошибки, допущенные в эскизе будущих общегражданских биометрических паспортов, проверкой бдительности граждан. Об этом сообщает 24.kg.

Эскизы будущих загранпаспортов были опубликованы 9 января. Пользователи сети обнаружили в них орфографические ошибки. Так, Kaktus.media отмечает, что в дипломатическом паспорте в киргизском написании слова «дипломатический» была пропущена буква. Вместо «дипломаттык» на эскизе было написано «дипоматтык». Имеется ряд ошибок и в свидетельстве о заключении брака.

Изображение: Kaktus.media 1 /2

В пресс-службе ведомства сообщили «Sputnik Кыргызстан», что допустили ошибки специально. «Мы специально это сделали. Это тонкий пиар-ход, чтобы новость обсуждалась и ее увидело больше людей. На сегодня это лишь проект, и мы хотим получить предложения. Возможно, нам посоветуют лучший дизайн», — рассказали в ГРС.

Предполагается, что новые загранпаспорта начнут выдавать гражданам Киргизии уже в 2018 году.

Агентство «Фергана» напоминает, что в 2016 году ГРС продемонстрировала новые утвержденные бланки свидетельств о заключении брака, рождении, смене фамилии, имени и отчества, а также об удочерении или усыновлении. Редакцией Kaktus.media в бланках были обнаружены орфографические и смысловые ошибки. ГРС исправила ошибки, а в пресс-службе ведомства сообщили, что «так и было задумано».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!