Американские модники назвали имя следующего президента США

Американские компании PizzaSlime и F ** Jerry создали коллекцию одежды с надписями, призывающими телеведущую и актрису Опру Уинфри стать следующим президентом США. Об этом в среду, 10 января, сообщает HypeBae.

Отмечается, что в линейке присутствуют футболки, толстовки и кепки черного, синего и белого цвета с логотипом «Опра 2020», предполагающим ее выдвижение на президентских выборах в 2020 году. На некоторых вещах также содержится принт с ее цитатой «Новый день уже на горизонте» из речи на церемонии вручения премии «Золотой глобус».

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Одежду можно будет купить по цене от 25 до 60 долларов.

75-я церемония «Золотой глобус» состоялась 8 января. На ней Опра Уинфри удостоилась почетной премии Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе и на телевидении. При получении приза телеведущая выступила с речью, в которой рассказала о борьбе женщин за свои права. Также Уинфри отметила, что самое мощное оружие — правда. Некоторые СМИ расценили ее речь как подготовку к предвыдборной кампании в 2020 году.

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