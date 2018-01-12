Британка обнаружила грязное белье в кармане новых джинсов

Медсестра из Великобритании обнаружила в кармане новых джинсов грязные женские трусы. О неудачной покупке рассказало издание The Mirror.

Кристин Эванс (Christine Evans) заказала товар в интернет-магазине. Она несколько лет пользовалась его услугами и была довольна предыдущими покупками. «После долгих лет верности вашему бренду я была оскорблена отсутствием адекватной клиентской поддержки, когда получила джинсы с грязными ношеными трусами в переднем кармане», — написала девушка компании в Twitter.

Медсестра заявила, что находка может представлять угрозу ее здоровью. Она отметила, что в компании «не подошли к проблеме с должной серьезностью».

В ответ магазин предложил Эванс бесплатно заменить пару джинсов на новые и признал, что «никакая компенсация не может спасти положение». Компания уже начала служебное расследование, но пока о его результатах ничего не известно.

Джинсы стоили 89 фунтов стерлингов (6,8 тысячи рублей).

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