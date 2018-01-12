94-летнего режиссера-гея обвинили в совращении актера

Итальянского режиссера Франко Дзеффирелли обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает People.

По словам актера Джонатона Шека, кинематографист совратил его на съемках фильма «Воробей», когда ему было 22 года. Как заявил Шек, сначала Дзеффирелли пытался «соблазнить его словами», а также стучался в его комнату по ночам, но актер запирался и подпирал дверь стульями.

«Потом однажды ночью во время съемок на Сицилии, когда мой коллега уехал, он сказал мне, что придет ко мне в комнату отеля. На этот раз он раздобыл ключ. Он вошел в комнату, пока я спал», — рассказал Шек.

После этого режиссер якобы «совратил его в его кровати». «Он засовывал руки в такие места, что я не мог даже представить, и делал со мной вещи, которыми я не горжусь», — поведал актер.

Сын Дзеффирелли, Пиппо, ответил на обвинения от имени своего отца. По его словам, 94-летний кинематографист, которому на момент предполагаемых домогательств шел седьмой десяток, никак не мог приставать к актеру или пытаться устно соблазнить его. Он назвал слова Шека недостоверными и недоказуемыми.

Франко Дзеффирелли — открытый гей. Он снял такие фильмы, как «Укрощение строптивой», «Ромео и Джульетта» и «Чай с Муссолини». В своей автобиографии он написал, что «гомосексуальный опыт не всегда вредит мальчикам».

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