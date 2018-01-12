Смена приоритетов Facebook стоила Цукербергу 3 миллиардов долларов

Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 2,9 миллиарда долларов после заявления о намерении изменить новостную ленту соцсети. Об этом в пятницу, 12 января, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что акции компании упали в пятницу на 3,9 процента. Таким образом, состояние предпринимателя уменьшилось с 77,3 миллиарда долларов до 74,4 миллиарда.

Как поясняет агентство, если такая тенденция сохранится, Цукерберг потеряет четвертое место в рейтинге богатейших людей мира, уступив его владельцу Zara испанцу Амансио Ортеге.

Ранее в пятницу создатель Facebook заявил, что новостная лента соцсети сменит приоритеты. По его утверждению, значимость новостных и рекламных публикаций понизится, а важность постов от семьи и друзей увеличится. «Новостная лента отошла от того, для чего изначально была создана — помогать контактировать друг с другом», — отметил Цукерберг.

Он добавил, что отладка изменений уже началась и на ее завершение потребуется несколько месяцев. Предприниматель ожидает, что пользователи будут проводить меньше времени в Facebook, но с пользой.

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