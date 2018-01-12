Калужская бизнесвумен решила раздавать хлеб бесплатно и пожалела об этом

Владелице продуктовых супермаркетов в Калуге Яне Гуровой пришлось свернуть акцию по бесплатной раздаче хлеба пенсионерам из-за многочисленных скандалов. Об этом пишет местная газета «Весть».

Пожилые люди выстраивались в очереди за час до открытия, обвиняли в них сотрудников магазина и оскорбляли продавцов. «Я видела, как их трясет от всех необоснованных претензий», — рассказала Гурова изданию.

Кроме того, поставщики стали привозить хлеб позднее обычного, из-за чего люди начали жаловаться в отдел торговли городской администрации, обвиняли магазин в воровстве.

«Скорее всего, мы заключим договор с детским благотворительным фондом и будем туда перечислять процент от прибыли. Так будет правильнее», — добавила Гурова.

Благотворительная акция стартовала летом прошлого года. Бесплатная раздача проводилась один раз в неделю. Место проведения было со временем изменено из-за жалоб соседних магазинов на постоянные ссоры и драки в очереди за бесплатным хлебом. Однако и в другом магазине, работающем возле филармонии, возникли те же проблемы.

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