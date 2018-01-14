Полицейские попытались остановить угонщика снежками

АСТВ / YouTube

Полицейские в Южно-Сахалинске попытались остановить угонщика, залепив ему стекло снегом, сообщает Sakhalin.info. Видео доступно на YouTube.

На кадрах видно, как на дорогу перед автомобилем, пытающимся уйти от погони, выходят два стража порядка с огромными снежками. Они кидают комья снега в лобовое стекло машины, но она не останавливается. При этом угонщика преследуют несколько полицейских автомобилей.

Как сообщает издание, инцидент произошел вечером 13 января. В итоге злоумышленника задержали, для этого пришлось применить оружие. По некоторым данным, он был ранен в ногу. У машины в результате оказалось разбито заднее стекло, а кузов несколько раз прострелили.

13 января сообщалось, что в Санкт-Петербурге три молодых человека погибли, пытаясь скрыться от сотрудников ГИБДД на автомобиле. Машина на большой скорости врезалась в столб.

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