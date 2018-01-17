В Москве пройдет первый фестиваль молодого европейского кино

В столичном кинотеатре «Формула Кино Горизонт» пройдет первый Фестиваль молодого европейского кино «Горизонты». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие состоится с 25 по 29 января.

«Фильмы, получившие призы на главных ежегодных смотрах — Каннском, Венецианском, Берлинском, Гетеборгском фестивалях — найдут свою аудиторию в российской столице. За пять фестивальных дней в кинотеатре "Формула Кино Горизонт" покажут семь фильмов, созданных кинематографистами Австрии, Бельгии, Великобритании, Испании, Германии, Греции, Польши и Франции. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с английскими и русскими субтитрами», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля будут продемонстрированы такие ленты, как «Опекунство», «Дочь», «Невозможная картина», «Лето 1993-го», «Лесной принц», «Молодая женщина» и «Поцелуи бабочек».

Ознакомиться с программой сеансов и приобрести билеты можно на сайте кинотеатра.

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