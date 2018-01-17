Обнаружен самый мощный вирус для Android

«Лаборатория Касперского» обнаружила новый вирус для устройств на базе операционной системы Android, работа которого сравнима с возможностями продвинутых спецслужб. Частичный код и описание вируса Skygofree опубликовано в блоге компании.

Аналитики назвали Skygofree «невиданным»: многие из его 48 функций любые другие вирусы выполнить не способны. К примеру, согласуя перехват геолокации с микрофоном смартфона, он может подслушать любые разговоры в определенном месте и записать их.

Также вирус самостоятельно подключает гаджет к контролируемым сетям Wi-Fi, крадет телефонные звонки и сообщения и практически всю информацию из мессенджеров, самостоятельно делает фотографии и передает их взломщикам.

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Помимо перехвата данных, Skygofree сразу берет под контроль всю информацию, хранящуюся на смартфоне — календари, фотографии и записи. При этом он автоматически включает себя в список особо важных приложений, что обеспечивает бесперебойную работу даже в режиме энергосбережения.

Распространяется вредоносное программное обеспечение через страницы в сети, маскирующиеся под сайты мобильных операторов. Троян существует уже три года и постоянно совершенствуется. По данным «Касперского», существуют модули Skygofree под Windows. Обнаружить вирус крайне сложно, так как вся слежка производится незаметно.

«Лаборатория» отметила, что все жертвы Skygofree, на устройствах которых удалось найти следы вируса, живут в Италии. Аналитики уверены, что за разработкой редкого трояна стоит итальянская компания, специализирующаяся на профессиональных решениях для слежки.

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