Японцы заставили поезд гавкать

Японский Railway Technical Research Institute (RTRI) провел испытания поезда, который транслирует аудиозапись гавканья собак и фырканья оленей. Об этом сообщает Asahi.

Предполагается, что эти звуки отпугнут копытных, которые выходят на пути и погибают под колесами поездов. Как объяснили в RTRI, олени предупреждают друг друга об опасности, издавая короткие фыркающие звуки.

Исследователи предположили, что сочетание оленьего фырканья с лаем охотничьей собаки даст лучший эффект. «Гавкающий» поезд запустили поздним вечером, в это время, пишет Asahi, происходит большинство инцидентов, связанных с животными на железнодорожных путях.

В RTRI утверждают, что во время теста вокруг железной дороги, по которой шел поезд, оленей оказалось на 45 процентов меньше, чем обычно.

За 2016 год в Японии из-за столкновений с копытными и другими дикими животными отменили или задержали 613 поездов. Это стало рекордом, число таких инцидентов ежегодно растет.

В конце 2017-го сотрудник компании Kintetsu Railway придумал специальные железнодорожные переходы для оленей. По его задумке, вдоль путей следует поставить ограждения с проходами, оснащенными устройствами, транслирующими ультразвук. Он отпугивает животных, а человеческое ухо его не воспринимает.

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