Британию и Францию захотели соединить

Глава британского Форин-офиса Борис Джонсон выступил за строительство моста между Соединенным Королевством и Францией. Об этом сообщает The Telegraph.

По мнению политика, одного железнодорожного тоннеля под Ла-Маншем недостаточно. «Мы, две из величайших экономических держав мира, соединены друг с другом одной железной дорогой. Это нелепо. Технологии постоянно развиваются, в других местах есть куда более длинные мосты», — приводит издание его слова.

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В частности, Джонсон упомянул мост «длиной 34 мили в Японии (54,7 километра — прим. "Ленты.ру")». Как отмечает ТАСС, о каком именно сооружении идет речь, непонятно. Самый длинный мост в Японии — Сэто — составляет в длину 8,1 мили (13,1 километра — прим. "Ленты.ру").

В настоящее время под проливом Ла-Манш проходит Евротоннель, соединящий континентальную Европу с Великобританией. Он был проложен в 1994 году между английским Фолкстоном и французским Кокелем — пригородом Кале. Длина тоннеля составляет 50,5 километров.

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