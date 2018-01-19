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Водитель-эпилептик задавил 15 человек в Рио-де-Жанейро

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Автомобиль наехал на толпу людей, прогуливающихся по пляжу Копакабана в Рио-де-Жанейро. Пострадали по меньшей мере 15 человек, в том числе четверо маленьких детей и один младенец. Об этом сообщает бразильский телеканал Globo.

Восьмерых с места происшествия отвезли в больницы.

Водителя задержали. Им оказался 41-летний Антонио де Алмейда Анаким. Он утверждает, что перенес эпилептический припадок, но полиции еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Перед приездом стражей порядка прохожие сами попытались расправиться с мужчиной, но сотрудники правоохранительных органов им помешали.

Свидетели утверждают, что машина двигалась очень быстро. «Стулья летели в разные стороны, мы не понимали, что это автомобиль, пока люди не начали разбегаться. Потом мы увидели людей на земле», — рассказывает один из очевидцев. «Это было очень быстро. Даже странно, потому что общее движение было очень медленным», — говорит другой.

Как отмечает телеканал, в машине Анакима нашли лекарства от эпилепсии.

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