Россияне превзошли украинцев в умении торговаться

Жители России, торгуясь, в среднем получают большую скидку, чем украинцы, немцы и американцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Picodi в 44 странах мира.

Согласно подсчетам компании, россияне в среднем могут выторговать снижение цены на 23 процента, граждане Украины — на 18 процентов, жители Германии и США — на 17 процентов. Чаще всего россияне пробуют сбить цену на такси, услуги, связанные с ремонтом квартиры, а также на аренду жилья. В целом о любви торговаться сообщили 67 процентов респондентов.

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Как говорится в исследовании, мужчины в среднем любят торговаться больше, чем женщины (45 процентов против 37 процентов), однако у последних это лучше получается. Если мужчины могут выбить скидку 17 процентов, то женщины — 18 процентов.

Больше всего любят торговаться жители Колумбии (86 процентов), Чили (84 процента) и Греции (80 процентов). Россия и Украина заняли девятое место, набрав по 67 процентов. При этом самые большие скидки выбивают жители ОАЭ и Чили (по 26 процентов), а также Греции (23 процента). Россия в этом списке занимает пятое место, Украина — 16-е.

Исследователи утверждают, что в некоторых странах, в частности в России и на Украине, люди считают внешность ключевым фактором успеха торга. В целом в мире 20 процентов женщин и 24 процента мужчин считают, что внешность часто или всегда влияет на результат переговоров. Респонденты в большинстве стран утверждают, что женщинам торговаться легче, чем мужчинам.

Противоположного мнения придерживаются в Чехии, Малайзии, Пакистане, Португалии и США. Жители Испании, Аргентины, Чили и Великобритании полагают, что успех торга от пола не зависит.

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