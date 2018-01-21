Крупнейшая бригада украинской армии покинула Донбасс

Одна из крупнейших бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе покинула зону АТО в Донбассе. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщает РИА Новости Украина.

По данным агентства, бойцы 128-й отдельной горно-пехотной бригады уже прибыли на место постоянной дислокации — в Закарпатскую область. Отмечается, что туда же прибыл эшелон с техникой и автомобилями. Фотографии встречи военных в Закарпатье размещены на странице движения поддержки бригады в Facebook.

Как уточняет портал Mukachevo.net, по предварительной информации, бойцы подразделения пробудут за пределами зоны АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия против самопровозглашенных республик Донбасса) около полугода — минимум до июля 2018 года.

Отдельная горно-пехотная бригада, известная также как «Закарпатский легион», является одной из крупнейших в ВСУ и дислоцируется по всей Закарпатской области. Штаб находится в городе Мукачево.

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