В Донбассе отправили в тыл отказавшуюся воевать украинскую бригаду

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправит в тыл с линии соприкосновения личный состав 58-й бригады. Военнослужащие данной части отказались принимать участие в боевых действиях в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО, так в Киеве обозначают боевые действия в регионе). Об этом в понедельник, 30 октября, сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ЛуганскИнформЦентр.
«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава 58-й бригады и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в АТО принято решение о ротации указанной бригады из зоны проведения антинародной операции», — рассказал представитель ополчения.
Он также отметил, что «в отдельных районах военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций». «Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участие в боевых действиях на стороне предавшего их правительства», — добавил Марочко.
28 октября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что число погибших в результате неуставных отношений в украинской армии равно двум полноценным бригадам. «С 2014 года до сегодняшнего дня в вооруженных силах и среди всех, кто получил оружие и защищал государство, потеряно 10 103 человека — безвозвратных и санитарных потерь. Не от боевых действий», — отметил глава надзорного ведомства.
Министр обороны Украины Степан Полторак объяснил такие показатели болезнями, употреблением алкоголя и нарушением мер безопасности в ВСУ. В ополчении Донецкой народной республики (ДНР) указали на то, что потери могли быть вызваны столкновениями между русскоязычными военнослужащими и украинскими националистами.
Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.