В Россию привезут лучшие итальянские фильмы о любви

Первый российский показ сборника лучших итальянских короткометражек о любви «Italian Best Shorts 2: Любовь в вечном городе» состоится 14 февраля, в День святого Валентина. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что предпоказ пройдет в столице в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь». 15 февраля альманах покажут по всей России.

В сборник Italian Best Shorts 2 вошли семь итальянских мелодрам и комедий — «Мальчик с пальчик» Кристиано Анании, «Завтра начинаю новую жизнь» Моники Дуго и Марчелло Ди Ното, «Свидание» Илении Политано, «Любовь в Вечном городе» Валерио Аттаназио, «Рокки» Даниэле Пини, «Круговорот» Франческо Бруни и «Самая красивая» Алессандро Капитани.

Организаторы показов заявляют, что «Italian Best Shorts 2: Любовь в вечном городе» — «это признание в любви красоте человеческих отношений с миром, с собой, друг с другом».

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