Сбербанк запустил собственного мобильного оператора в Москве

Форма для заказа сим-карт появилась на сайте дочерней структуры Сбербанка «Поговорим». Карты можно заказать с курьером, причем они будут доставлены уже с 23 января. Тарифы «Поговорим» в Москве пока неизвестны, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

На сайте оператора представлены тарифы, действующие в Санкт-Петербурге (32 варианта). Абонент может выбрать трафик и количество минут, включенных в пакет.

«Поговорим», кроме того, предлагает абонентам 50 бесплатных минут переговоров в месяц и 500 мегабайт интернет-трафика. Как отмечает издание, данная опция может сохраниться и в московском регионе.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных «Ведомостями», в первый год работы «Поговорим» в Москве сеть может получить от 200 до 400 тысяч абонентов.

«Поговорим» заработал в Санкт-Петербурге в августе прошлого года. Виртуальный оператор был создан в результате альянса «дочки» Сбербанка «СБ-телеком» и сотовой компании Tele2.

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