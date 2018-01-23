Бешеная собака в Белгородской области искусала 17 человек

В городе Шебекино Белгородской области бродячая собака искусала 17 человек. Об этом сообщает Бел.Ру.

Уточняется, что среди укушенных — девять детей. У животного при лабораторном исследовании выявили бешенство, о судьбе собаки не сообщается.

Региональное управление Россельхознадзора сетует на то, что это уже 15-й случай бешенства с начала года.

В апреле 2017 года на юго-востоке Москвы объявлялся карантин из-за бешеного кота. В течение двух месяцев было запрещено проводить выставки кошек и собак и торговать животными. Кроме того, собак и кошек нельзя вывозить за территорию района.

Бешенство — особо опасное вирусное инфекционное заболевание. В настоящее время лечения от него не существует, при появлении признаков болезни зараженный погибает практически со стопроцентной вероятностью. Единственным способом защиты является вакцина, которая вводится как можно быстрее после укуса, оцарапания или ослюнения инфицированным животным.

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