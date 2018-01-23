Избитый в Киеве британец пообещал вставить зубы и вернуться на Украину

Британец Лиам Энтони, который был избит в Киеве за свою нестандартную внешность, пообещал восстановить выбитые передние зубы и вернуться на Украину. Об этом он рассказал газете «Вести».

Избитый за фиолетовые волосы и пирсинг молодой человек рассказал, что последствия избиения ощущаются до сих пор. «Рука, нос, зубы — все плохо. Нос все еще кровоточит, кровь плохо останавливается, даже прямо сейчас», — сообщил Энтони. Также он пояснил, что собирается обращаться к дантисту, чтобы удалить травмированные передние зубы и вставить на их место импланты.

Энтони рассказал, что оказался на Украине после того, как узнал, что пребывание для иностранцев в этой стране является «недорогим». Британец отметил, что двое суток, которые он провел в стране до нападения, были прекрасными, и пообещал вернуться на Украину. «Я не держу зла, всякое бывает. Будем считать, что мне просто не повезло», — сказал он.

Молодой человек также поведал о безразличии киевской полиции. По его словам, девушке по имени Мария, которая оказала помощь Энтони после нападения, а также рассказала о случившемся в соцсетях, пришлось заставить стражей порядка принять заявление от британца. «Они вели себя так, как будто нападение — это не проблема», — добавил он.

Нападение на Энтони произошло 19 января. Несколько молодых людей напали на иностранца напротив Михайловского собора в центре Киева. Сначала они бросали в него снежки, а затем, подойдя сзади, повалили на землю и начали бить ногами. Пострадавший ненадолго потерял сознание и не успел рассмотреть обидчиков. Его вещи и имущество злоумышленники не тронули.

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