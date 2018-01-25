Ученые научились клонировать людей

Группа ученых из Китайской академии наук отчиталась об успехах в клонировании. Они сумели создать две идентичные копии макак, сообщается в исследовании, которое опубликовано в авторитетном научном журнале Cell.

Генетикам удалось создать две копии обезьяны с помощью той же методики, посредством которой клонировали овечку Долли и других млекопитающих. Предполагалось, что данный метод не сработает в случае с приматами, однако китайским биологам удалось разработать собственную технологию клонирования обезьян.

На улучшение имеющейся методики ученым потребовалось два года. Они столкнулись с «огромным количество ошибок и неудач», а первые клоны умирали спустя несколько часов после рождения. Вероятность смерти клонированных макак удалось значительно снизить благодаря тому, что ученые добавили матричную РНК и трихостатин А, которые позволили пробудить более двух тысяч генов. Также они использовали ток для имитации оплодотворения яйцеклетки с последующим производством эмбриона.

Авторы исследования отмечают, что теперь не существует никаких преград для клонирования человека. Необходимо лишь решить вопросы, находящиеся в этической плоскости.

«Для клонирования приматов, в том числе и людей, технических преград больше нет, — рассказал National Gegraphic соавтор исследования Му-Мин Поо (Mu-Ming Poo). — Однако причина, по которой мы решили разрушить этот барьер, — производство моделей животных, которые окажут помощь в лечении людей».

Прежде ученые уже «клонировали» обезьян, однако тогда рождались однояйцевые близнецы, а не клоны. В данном случае макаки полностью идентичны и нормально развиваются. Их возраст составляет восемь и шесть недель соответственно. Правительство поддержало проект биологов и готово оказать помощь в дальнейшем изучении состояния приматов.

В первую очередь, исследования китайских ученых направлены на улучшение методов борьбы с раком, расстройством иммунитета и другими генетическими заболеваниями.

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