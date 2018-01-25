В Таджикистане задумались о наказании за супружескую измену

Генеральный прокурор Таджикистана Юсуф Рахмон рассмотрит предложение о введении уголовного наказания за супружескую измену. Об этом в четверг, 25 января, сообщает «Sputnik Таджикистан».

С таким предложением на пресс-конференции 25 января выступил один из журналистов. Он аргументировал это тем, что в Таджикистане в течение нескольких месяцев произошло несколько убийств на почве ревности. Генпрокурор в ответ сказал, что изучит вопрос.

В октябре 2017-го милиция задержала 56-летнего жителя села Чорбог по подозрению в убийстве своей бывшей супруги. Он нанес 40-летней женщине 19 ножевых ранений. За две недели до этого милиционеры задержали 45-летнего жителя Пенджикента, который из ревности задушил 43-летнюю жену.

В феврале 2015 года уголовное наказание за супружескую измену отменили в Южной Корее. По действовавшему с 1953 года закону можно было получить до двух лет тюрьмы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!