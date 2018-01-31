Крупнейшая криптовалютная кража оставила японских певиц без денег

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Участницы японской поп-группы «Касоцука сёдзе» («Криптовалютные девочки») остались без гонораров из-за ограбления сервиса обмена криптовалют Coincheck. Об этом сообщает SoraNews24.

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На пресс-конференции девушки рассказали журналистам, что не получили два миллиона иен (1,03 миллиона рублей), которые полагались им за концерты и товары с символикой группы. Ожидалось, что гонорар в одной из криптовалют будет переведен через Coincheck, однако после ограбления сервис оказался недоступен.

Участницы «Касоцука сёдзе» отказались от вознаграждения в иенах, которое предложило их агентство. Несмотря на отсутствие денег, отменять запланированные ранее выступления не стали.

Об ограблении Coincheck, считавшегося одним из крупнейших криптовалютных сервисов в Азии, стало известно в конце января. Как сообщает CNN, с серверов компании исчезли 530 миллионов долларов в криптовалюте NEM. В Coincheck заявили, что используют собственные средства, чтобы возместить своим клиентам 426 миллионов долларов.

Билеты на концерты «Касоцука сёдзе», их диски и другие товары можно купить только за криптовалюту. Во время выступлений лица участниц закрывают разноцветные рестлерские маски с помпонами. Каждая из них символизирует одну из криптовалют: BitCoin, BitCoin Cash, Ethereum, Neo, Mona, Cardano, NEM и Ripple. Первый сингл группы, вышедший в начале января, назывался «Луна, криптовалюты и я».

Видео: BBC News

31 января сообщалось, что турецкий любительский футбольный клуб «Харунустаспор» приобрел спортсмена Омера Фарука Кироглу за биткоины.

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