Россияне стали меньше думать о ценах

Абсолютное большинство россиян — 51 процент — готовы платить больше денег за продукцию более высокого качества. Это следует из обновленного «Потребительского индекса Иванова», составленного аналитическим департаментов Sberbank CIB. Обзор поступил в распоряжение «Ленты.ру».

«Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором (...). Промоакции на более дорогие товары могут быть оправданы», — говорится в обзоре.

Материалы по теме Тратят и не плачут Почему россияне понабрали кредитов и не торопятся их отдавать

Аналитики сообщили, что, по сравнению с третьим кварталом, снизилась доля россиян, которые приходят в магазины только ради промоакций. Также уменьшилась доля тех покупателей, которые пытаются сэкономить на еде и непродовольственных товарах.

Кроме того, в обзоре отмечается, что индекс потребительской уверенности россиян в четвертом квартале вернулся к уровню первой половины 2013 года, увеличившись до -10 процентов. Повышение этого показателя, по сравнению с третьим кварталом 2017 года, Sberbank CIB связывает с ростом реальных доходов населения на фоне рекордно низкой инфляции.

Как утверждают аналитики, постепенное улучшение разных показателей «означает, что улучшения не являются одномоментными в отличие от случаев повышения индексов, за которыми наступало разочарование».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



