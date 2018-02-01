Защитники животных предложили сделать черепашек-ниндзя веганами

Американская зоозащитная организация PETA (Люди за этичное обращение с животными) предложила сделать черепашек-ниндзя веганами. Об этом говорится в обращении в телеканал Nickelodeon, опубликованном на сайте сообщества.

Мультперсонажам, чьим любимым блюдом является пицца, предложили вариант лакомства набезмолочной основе. «Современные дети любят веганскую пищу, так почему бы обновленным черепашкам-ниндзя не любить ее? Веганская пицца очень популярна, она гораздо полезнее и гораздо добрее по отношению к животным, чем старомодная пицца с молочным сыром. По нашему мнению, это то, что должны поддерживать герои», — утверждают зоозащитники.

3 ноября 2017 года стало известно, что Nickelodeon использует чернокожих актеров для озвучки перезапущенного культового мультсериала «Черепашки-ниндзя». Помимо этого, одна из главных героинь оригинальных серий, Эйприл О'Нил, станет афроамериканкой.

Приключения черепашек-ниндзя, придуманные Кевином Истманом и Питером Лэйрдом, легли в основу шести полнометражных фильмов, многочисленных мультсериалов, телевизионных шоу и компьютерных игр.

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