Крым
 
Последние новости
Пленившие россиян боевики показали последствия своей атаки
Ненавистницы Ким Кардашьян получат от нее в подарок духи
Тщеславный китаец построил танк и лишился его
Крохоборство советских вождей на Красной площади напугало китайскую туристку  
Обвал биткоина установил рекорд
Электромагнитная пушка на китайском корабле впервые попала на фото
Педофил показал звезде «Зачарованных» порно, изнасиловал и выставил на улицу

Овсянников оценил качество капремонта детского лагеря «Ласпи»

Перейти в «Мою Ленту»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проверил качество выполнения капитального ремонта Детского оздоровительного центра «Ласпи». Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

Городской глава оценил выполненные строителями работы вместе с детьми — участниками «Российского движения школьников», руководителями профильных департаментов правительства города и «Центра туризма краеведения спорта и экскурсий учащейся молодежи». И губернатор, и дети заполнили специальные анкеты, в которых написали свои пожелания и замечания.

«Сегодня "Ласпи" оживает. Завершен второй этап реконструкции, благодаря чему уже в этом году лагерь сможет принять более 400 человек в смену. Севастополь делает серьезную ставку на развитие летнего детского оздоровительного отдыха», — сказал Овсянников.

Он подчеркнул, что сегодня Севастополь активно взаимодействует с «Артеком». «Работаем над тем, чтобы для ребят лето проходило под знаком комфортного и увлекательного отдыха, спорта и здоровья. Для нас это является приоритетом», — добавил губернатор.

Всего в течение 2017 года из бюджета города Севастополя и Резервного фонда Правительства России на реконструкцию ДОЦ «Ласпи» выделено порядка 300 миллионов рублей. Планируется сделать «Ласпи» площадкой развития личностного потенциала и выявления лидерских качеств в рамках реализации программы «Российского движения школьников» с круглогодичной школой. В 2019-2020 годах лагерь сможет принимать порядка 750 детей в смену.

Всего государственной программой «Развитие образования в Севастополе на 2017-2022 годы» предусмотрено выделение порядка одного миллиарда рублей на продолжение работ по капитальному ремонту ДОЦ «Ласпи».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Другие материалы рубрики
Крым16:2426 января

Полуостров хищников

Дерзкие украинские волки атаковали Крым
12:2813 января

Крым защитили сильнее

15:2611 января

Украину уличили в подражании сирийским боевикам

16:21Сегодня

Губернатор Севастополя рассказал о судьбе детского лагеря «Горный»

Крым14:3720 ноября 2017

Приморское «Зарядье»

В Севастополе готовятся к возведению крупнейшего парка
12:3211 января

Губернатор Севастополя призвал жителей прийти на президентсткие выборы

15:12 9 января

Овсянников обсудит с севастопольцами технологии переработки мусора

19:1022 декабря 2017

В Севастополе создали единый штаб в поддержку Путина

Крым00:0811 августа 2017

Знойное дыхание «Люцифера»

Как Крым спасается от аномальной жары
16:52 1 февраля

В сети появились новые фото Крымского моста

12:3028 ноября 2017

В Крыму назвали число отдохнувших на полуострове украинцев

13:13 1 февраля

Игрокам футбольного клуба «Севастополь» выплатили долги по зарплате

Россия
Умру за родину. Дорого
Российские наемники погибают за границей, а дома им грозит тюрьма
«Не дать прорасти сорнякам антисемитизма и русофобии»
Общий взгляд на историю сближает Россию и Израиль
«Я флешку включил, я тоже современный человек»
Путин рассказал о новом сроке. И не забыл о себе
Детского омбудсмена уличили в тяге к маргинальным смыслам и мнению недоучек
Документы пациентов использовали вместо туалетной бумаги
Станцевавших в БДСМ-костюмах ульяновских курсантов оставили в авиации
У Грудинина обнаружили два не до конца закрытых счета в Швейцарии и Австрии
Все материалы
Мир
Съел и умер
Таблетки дарят американцам счастье. А потом превращают в зомби
Китаянок научили правильно получать по лицу от мужей
Родителей осудили за искусанного крысами младенца
В небе над Францией столкнулись вертолеты
Испанцы передали США подозреваемого в кибератаках россиянина
Их снаряды
Северная Корея едет на Олимпиаду: у нее есть ядерная бомба и много претензий
Хруст черепов
США жестоко убивали тысячи вьетнамцев. И все равно проиграли
Все материалы
Бывший СССР
Петр ПорошенкоВыдавили: Порошенко обвинили в преследовании журналистов
Главреду ведущего оппозиционного издания Украины пришлось бежать из страны
Украина поднимет флаг УПА в ответ на запрет «бандеровской идеологии» в Польше
Медведев и еще четыре премьера обсудили постановление номер 666 и содрогнулись
США обвинили Россию в замораживании войны в Донбассе
Президент Молдавии предрек войну в случае объединения страны с Румынией
Рассказавшего о скупающих черную икру украинцах политолога назвали порохоботом
Украина задумалась о создании кибервойск
Все материалы
Экономика
Я сказал — и все упало
Кто роняет доллар и почему иногда им лучше помолчать
Минфин собрался сослать торговцев криптовалютами на острова
Богатейший человек мира заработал 6,5 миллиарда долларов за вечер
На краю пропасти
На Южном Урале назревает техногенная катастрофа
Двойной удар: США нашли мишень для санкций
В новый список попали 96 олигархов и все правительство России
Глава «Газпрома» продал все свои акции «Газпрома»
Украина обогнала Россию по росту экономики
Все материалы
Силовые структуры
«Всю ночь били стулом, пытали током»
Россиянка просит оправдать насильников дочери и обвиняет полицию в пытках
Зимняя посадка: Никиту Белых отправили в тюрьму
Бывший губернатор отсидит восемь лет за взятки
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Сибирская угонщица с бандой напала на магазин и взорвала банкомат
Получившая пенсию старушка ударила почтальона электрошокером и обмотала скотчем
Бывшего замдиректора ФСИН Коршунова уличили в махинациях со служебной обувью
Никиту Белых отправили в колонию на восемь лет
Все материалы
Наука и техника
Плакат Вениамина Пинчука «Единым ударом!»«Положение нашей страны было критическим»
США и Британия спасли миллионы советских жизней. Сегодня про это забыли
«Инсульт случился очень вовремя»
Смерть Сталина похоронила все его победы: Берию расстреляли, а страну развалили
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Виталий Копылов»Русская смерть
Зачем Россия возрождает сверхзвуковой ракетоносец Ту-160
Т-90С для Ирака «засветились» в порту
Доказана польза алкоголя
Apple начала продавать использованные iPhone 7
Найдены десятки ранее неизвестных городов майя
Все материалы
Спорт
Отстояли: России вернули победу на Олимпиаде в Сочи
Со спортсменов сняли пожизненные дисквалификации
Федерацию бобслея России обвинили в нежелании пускать спортсменов на Олимпиаду
Названы условия продолжения борьбы МОК против россиян
Макгрегор обозначил круг соперников
Поветкин подерется на разогреве у обидчика Кличко
Король распродаж
Главный хитрец российского футбола продал звезд за миллионы, а вернул даром
Запасной нападающий «Зенита» пожаловался на заработанные ни за что деньги
Все материалы
Культура
«Мы хотели изменить телевидение»
Содерберг убил Шерон Стоун. Почему — расследуют зрители
«Пусть тела бьются об пол»
Песни, фильмы и книги, заставляющие людей убивать
Тварь болотная
Кто убил и съел добропорядочных европейцев
Педофил показал звезде «Зачарованных» порно, изнасиловал и выставил на улицу
Виктория Бекхэм согласилась на воссоединение Spice Girls
Голое тело в пакете повесили на автобусной остановке для рекламы сериала
Звезда «Зачарованных» вступилась за свою вагину и обматерила трансгендера
Все материалы
Интернет и СМИ
«Женщины — сами по себе страшное оскорбление»
Зачем злые джихадисты воруют и сливают в сеть снимки голых звезд
Спаси, не сохраняй
Интернету грозит уничтожение. Он может развалиться на куски
Заплати натурой
Реклама не просто опасна. Она доводит до безумия
Пользователи со всего мира массово надели шапки из фольги под Витаса
Российские интернет-пользователи изобрели новый язык
Названа работа с самым большим конкурсом претендентов
Бузову назвали любовницей «самого красивого преступника»
Все материалы
Ценности
Полыхнуло
Российский журналист побывал там, куда не пустили спортсменов
Продажи Maserati в России подскочили в восемь раз
Модно одевшегося Кокорина высмеяли и назвали клоуном
Любителям кроссовок Nike предложили клеить «свуши»
Власти США обвинили мясника из мема в антисанитарии
Раздевшуюся при собаках Беллу Хадид обвинили в масонстве и участии в оргиях
Хвалившийся Ferrari подросток-миллионер «по воле Аллаха» займется пошивом одежды
Все материалы
Путешествия
Вот вам фугу
Почему туристам опасно есть за границей
Вблизи Финляндии появится первый остров для феминисток
Не тот свет
Выживете ли вы в путешествии: тест «Ленты.ру»
Британец вместо школы отправил детей на отдых и оказался в суде
На пляже в Ницце образовалась огромная круглая воронка
Женщину отказались пустить на самолет без указания пола в документах
Закопавшийся в песок американец умер от остановки сердца
Все материалы
Из жизни
Мачете вместо креста
Он спасает нищих и проституток в богом забытом месте
Срыв покровов
Мусульманок заставили скинуть хиджабы
Сплошные иллюзии
Тайные уголки мира глазами обычных людей
Маленького щенка скормили питону на глазах у публики
Сурок Фил напророчил долгую зиму
Индиец прыгнул под поезд и выжил
Умерла самая одинокая в мире птица
Все материалы
Живут же люди: топ-10 роскошных машин в России
Какие премиальные модели пользовались наибольшим спросом в 2017 году
Каким будет новый VW Touareg
Все, что известно о новом флагмане Volkswagen на данный момент
Инициация
Длительный тест RR Sport SVR – машины, которую должен попробовать каждый
Голиафы: на каких машинах возят танки
Краткий гид по танковым транспортерам
Peugeot построит купеобразный кроссовер 4008
Производитель лимузинов для правительства Китая представил купе в стиле Maybach
Гиперкар Aston Martin Valkyrie покрасят лунной пылью
Все материалы
Большие шары
Где обитают сотрудники одной из богатейших компаний мира
Дуй туда
Топ-10 лучших мест планеты в 2018 году
Русский стандарт
Почему у евроремонта нет ничего общего с Европой
Порки не будет
Печальная история самой знаменитой БДСМ-порностудии мира
Путин раскрыл причину удешевления ипотеки
Две сделки с домами на Рублевке принесли 15 миллионов долларов
Разврат какой-то
Сможете ли вы отличить порностудию от квартиры в Москве?
Все материалы