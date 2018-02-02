Овсянников оценил качество капремонта детского лагеря «Ласпи»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проверил качество выполнения капитального ремонта Детского оздоровительного центра «Ласпи». Об этом сообщается на официальном сайте городского правительства.

Городской глава оценил выполненные строителями работы вместе с детьми — участниками «Российского движения школьников», руководителями профильных департаментов правительства города и «Центра туризма краеведения спорта и экскурсий учащейся молодежи». И губернатор, и дети заполнили специальные анкеты, в которых написали свои пожелания и замечания.

«Сегодня "Ласпи" оживает. Завершен второй этап реконструкции, благодаря чему уже в этом году лагерь сможет принять более 400 человек в смену. Севастополь делает серьезную ставку на развитие летнего детского оздоровительного отдыха», — сказал Овсянников.

Он подчеркнул, что сегодня Севастополь активно взаимодействует с «Артеком». «Работаем над тем, чтобы для ребят лето проходило под знаком комфортного и увлекательного отдыха, спорта и здоровья. Для нас это является приоритетом», — добавил губернатор.

Всего в течение 2017 года из бюджета города Севастополя и Резервного фонда Правительства России на реконструкцию ДОЦ «Ласпи» выделено порядка 300 миллионов рублей. Планируется сделать «Ласпи» площадкой развития личностного потенциала и выявления лидерских качеств в рамках реализации программы «Российского движения школьников» с круглогодичной школой. В 2019-2020 годах лагерь сможет принимать порядка 750 детей в смену.

Всего государственной программой «Развитие образования в Севастополе на 2017-2022 годы» предусмотрено выделение порядка одного миллиарда рублей на продолжение работ по капитальному ремонту ДОЦ «Ласпи».