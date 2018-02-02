Американцы пришли за выигрышем в тысячу долларов и получили миллион

Американская пара пришла за выигрышем в лотерею и получила в тысячу раз больше денег, чем ожидала. О неожиданной удаче рассказал портал UPI.

Сидни Ули (Cindy Ooley) и ее муж Стив приехали за призом в тысячу долларов в лотерею Powerball в центральный офис организации в Индианаполисе. Как только они зашли, представители лотереи начали брать у удивленной вниманием женщины интервью. В это время ее муж посмотрел на стол, где лежал призовой чек, и ошарашенно заявил: «Здесь не тысяча долларов».

Представители лотереи подтвердили паре, что они действительно выиграли миллион. Американцы сначала очень удивились, а после осознания первым делом позвонили в банк, чтобы предупредить о большой сумме перевода.

Ули обнаружила несколько старых лотерейных билетов, когда разбирала ящик стола. Она проверила, нет ли среди них выигрышных. Один из них, приобретенный в сентябре, оказался выигрышным — в нем совпали пять цифр из шести, но женщина была уверена, что куш составил всего тысячу долларов. Женщина покупает билеты уже несколько лет два раза в неделю, однако до этого ни разу не выигрывала ни доллара.

Пара пока не решила, на что потратит выигрыш.

Powerball — лотерея, билеты которой продаются в 44 штатах США. По ее условиям, во время игры делается выбор шести чисел из двух блоков: пять различных чисел из первого блока (белые шары) и одно число из другого блока (красные шары). Джекпот разыгрывается при совпадении всех шести чисел, однако выигрыш можно получить и при совпадении пяти чисел из первого блока. Цена билета составляет несколько долларов.

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