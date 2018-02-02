Польского чиновника не пустили в Израиль из-за закона о холокосте

Израильские власти отменили визит в страну главы польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха после того, как в Польше приняли закон о холокосте. Об этом сообщает The Times Of Israel со ссылкой на заявление МИД Израиля.

Чиновник должен был прилететь в Израиль с трехдневной рабочей поездкой с 4 по 7 февраля. В частности, планировалось, что он посетит израильский национальный мемориал памяти жертв холокоста Яд ва-Шем.

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На какое время отложили визит, во внешнеполитическом ведомстве не уточнили. При этом польские власти надеются, что «диалог по вопросам безопасности, имеющий стратегическое значение для обеих стран, продолжат в ближайшем будущем».

26 января верхняя палата польского сейма одобрила закон о холокосте. Согласно документу, заявления о том, что поляки либо Польша «несут ответственность за нацистские преступления, совершенные Третьим рейхом, или же причастны к геноциду евреев во Второй мировой войне», будут караться лишением свободы на три года.

Теперь этот законопроект предстоит подписать президенту Польши Анджею Дуде. В Израиле эту инициативу назвали отрицанием холокоста.

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