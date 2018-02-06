Свадебную церемонию прервали стоны из порно

Видео: Daily Mirror

В Бразилии во время свадьбы вместо марша Мендельсона включили запись сексуальных стонов. Об этом сообщает Daily Mirror.

На видео, которое опубликовало издание, жених и невеста проходят к столу, где оформляют бракосочетания. Неожиданно торжественную музыку сменяют громкие женские стоны. Музыку тут же выключили, и церемония продолжилась в тишине, прерываемой только хихиканием гостей.

Недоразумение произошло по вине организаторов свадьбы, которые скачали в интернете пиратскую запись свадебного марша и не проверили ее перед воспроизведением.

В 2014 году сообщалось, что британскую радиостанцию Jazz FM обвинили в нарушении правил вещания за звуки порно, случайно попавшие в эфир.

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