Названа лучшая оскароносная актриса всех времен

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Хэтти Макдэниел
Хэтти Макдэниел

Кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, получивших «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Рейтинг опубликован на The Guardian в среду, 7 февраля.

В рейтинг попала, в частности, Хэтти Макдэниел. Она сыграла мамушку в мелодраме «Унесенные ветром» в 1939 году. Также эксперт включил в список Глорию Грэм, получившую «Оскар» в 1953 году за участие в фильме «Злые и красивые».

Кроме того, кинокритик отметил Клорис Личмен, снявшуюся в картине «Последний киносеанс». За роль Рут Поппер она была удостоена премии Американской киноакадемии в 1972 году.

Еще две упомянутые актрисы — Тильда Суинтон, получившая награду за ленту «Майкл Клейтон», и Виола Дэвис, снявшаяся в драме «Ограды».

Брэдшоу также предложил читателям выбрать лучшую из пяти актрис списка. По результатам голосования лидирует Хэтти Макдэниел, которая стала первой из чернокожих артистов, получивших «Оскар».

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