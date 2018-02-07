На офисных работников наденут шоры

Дизайнер Хэннер Гребин придумал головной убор в виде защитного козырька, принцип действия которого аналогичен лошадиным шорам, сообщает Metro.

Модель FocusCap предназначена для офисных работников, которые хотят сконцентрироваться на работе за компьютером и минимизировать воздействие отвлекающих факторов на боковое зрение. Также носить «шоры» можно для комфортного чтения или просмотра фильмов на мобильном гаджете в шумном помещении.

«Мы не сильно отличаемся от пещерного человека или млекопитающего, помещенного в неестественную среду, — пояснил Гребин важность своего изобретения. — Я считаю, что только погружение в спокойную, без стресса обстановку с помощью простых приспособлений и методов позволит человеку наконец раскрыть свой творческий потенциал и даст возможность плодотворно работать».

Материалы по теме С новым хайпом Кроссовки-носки и кепки миллиардера: в 2017 году нам не запретили красиво жить

В феврале 2018 года немецкий модельер Сандра Зейлз (Sandra Seilz) из Оберхаузена, которая пережила нападение насильника и чудом спаслась, предложила женщинам инновационные облегающие шорты спортивного кроя, защищающие от изнасилования. Safe Shorts сшиты из прочного на разрыв материала, а завязки на талии скреплены кодовым замком. При попытке стянуть шорты срабатывает звуковой датчик: громкий звук отпугивает нападающего.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!