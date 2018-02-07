Музыканты из России смогут выиграть 100 тысяч евро и обучение на Ибице

Открылся прием заявок на конкурс Burn Residency 2018. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы.

В состязании смогут принять участие диджеи со всего мира, в том числе из России. По результатам отбора будут выявлены финалисты, которые смогут пройти обучающую программу на Ибице, а также выступить в главных клубах острова, а также на крупнейших международных музыкальных фестивалях.

Победитель конкурса получит приз в 100 тысяч евро для дальнейшего развития музыкальной карьеры.

«Прошлогодний сезон Burn Residency увенчался победой турецкого диджея Фуркана Курта. По завершению серии челленджей и заданий Фуркан стал лучшим среди трех финалистов по версии судейской коллегии, в чей состав вошли такие известные лидеры индустрии, как Карл Кокс, Пит Тонг и Luciano», — говорится в сообщении.

Регистрация на состязание закончится 20 марта. Подать заявку можно на сайте.