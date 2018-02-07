Американка рассказала о способе сохранить идеальную талию

Бывшая военная из США рассказала, как поддерживает свою талию. Она призналась порталу Barcroft TV, что носит корсет 23 часа в сутки.

Диана Ринго (Diana Ringo) из калифорнийского Сан-Диего снимает корсет только когда принимает душ или тренируется. Обхват ее талии в нем составляет примерно 46 сантиметров. Женщине 39 лет, она родила троих детей, а до этого девять лет служила коком в американском военном флоте.

Американка начала носить корсет три года назад после родов. Тогда ее талия была примерно 69-74 сантиметра, что ее не устраивало, и она решила вернуть прежнюю фигуру с помощью тренировок и ношения корсета. «Когда я ношу корсет, я чувствую себя сексуальной. Раньше я тоже чувствовала себя сексуальной, но после родов мое тело меня расстраивало, потому что я была толстой. Нет ничего плохого в том, чтобы быть толстой, но у меня мужеподобная фигура, и это смотрелось некрасиво», — объяснят Ринго.

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В ее коллекции больше 45 корсетов. Сейчас она весит примерно 54 килограмма при росте 158 сантиметров. По ее словам, корсет делает ее счастливой, придает уверенности в себе и совсем не мешает дышать. Муж Ринго сначала негативно относился к увлечению супруги, потому что беспокоился о ее здоровье. Однако когда врач подтвердил, что подобный режим безопасен, смирился. Тем не менее, он просит жену не худеть еще больше.

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