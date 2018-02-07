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В США оценили вероятность ядерного удара со стороны России

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В Вашингтоне неверно оценивают условия, при которых Россия способна первой применить ядерное оружие. Об этом пишет издание The National Interest.

Новая ядерная доктрина США провозглашает увеличение числа зарядов малой мощности — таким образом Вашингтон пытается повысить порог, когда Россия способна нанести ядерный удар.

На Западе полагают, что Россия может применить ядерный заряд малой мощности против противника, однако, как отмечается в статье, не понимают, какой уровень конфронтации Россия посчитает критическим.

Автор статьи утверждает, что в случае удачного для Соединенных Штатов хода обычного военного конфликта Вашингтон будет стремиться установить в России более удобный для себя режим. В таких условиях российское руководство, прогнозирует автор, может воспринять это как угрозу существованию государства и применить заряд малой мощности, чтобы заставить США отказаться от своих целей.

Увеличение Соединенными Штатами числа зарядов малой мощности не заставит Россию отказаться от применения ядерного оружия как «последнего аргумента», резюмирует издание.

В опубликованной ядерной доктрине США говорится, что Россия может первой нанести ядерный удар по противнику, чтобы надавить на европейцев. Основными противниками США названы Россия и Китай.

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