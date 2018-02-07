Депрессивных людей вычислили по словам

Специалисты выяснили, какие слова наиболее часто употребляют люди, страдающие депрессией. О результатах исследования сообщило издание The Independent.

В ходе эксперимента с помощью технологий big data были проанализированы тысячи сообщений на форумах, посты в соцсетях и онлайн-дневники, принадлежащие пользователям с диагностированной депрессией. Оценивались как самые часто встречающиеся слова, так и лексическое разнообразие, длина предложений, типичные грамматические конструкции и другие параметры.

Оказалось, что больные депрессией предпочитают прилагательные и наречия, связанные с негативными эмоциями, такие как «одинокий», «грустный», и «жалкий». Чаще всего они используют местоимения «я» и«меня» и намного реже местоимения второго и третьего лица. По словам исследователей, это верный признак депрессии, так как больные замыкаются на собственных переживаниях и теряют связь с миром.

Материалы по теме Будь спок Врачи задумались о бесполезности антидепрессантов

Исследователи также встретили в изученном материале обилие категоричных суждений вроде «всегда», «ничего» и «совершенно». Ученые объясняют это тем, что больные депрессией и тревожным расстройством люди видят мир без полутонов. Чаще всего такие слова используют потенциальные самоубийцы.

Ученые надеются, что результаты исследования можно использовать, чтобы обучить компьютеры выявлять депрессивных людей и классифицировать их по проблемам: будь то низкая самооценка, излишний перфекционизм или повышенная тревожность. Таким образом они планируют находить потенциальных самоубийц.

Согласно оценкам ВОЗ, от депрессии страдают около 300 миллионов человек по всему миру.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!