Депрессивных людей вычислили по словам

Специалисты выяснили, какие слова наиболее часто употребляют люди, страдающие депрессией. О результатах исследования сообщило издание The Independent.
В ходе эксперимента с помощью технологий big data были проанализированы тысячи сообщений на форумах, посты в соцсетях и онлайн-дневники, принадлежащие пользователям с диагностированной депрессией. Оценивались как самые часто встречающиеся слова, так и лексическое разнообразие, длина предложений, типичные грамматические конструкции и другие параметры.
Оказалось, что больные депрессией предпочитают прилагательные и наречия, связанные с негативными эмоциями, такие как «одинокий», «грустный», и «жалкий». Чаще всего они используют местоимения «я» и«меня» и намного реже местоимения второго и третьего лица. По словам исследователей, это верный признак депрессии, так как больные замыкаются на собственных переживаниях и теряют связь с миром.
Исследователи также встретили в изученном материале обилие категоричных суждений вроде «всегда», «ничего» и «совершенно». Ученые объясняют это тем, что больные депрессией и тревожным расстройством люди видят мир без полутонов. Чаще всего такие слова используют потенциальные самоубийцы.
Ученые надеются, что результаты исследования можно использовать, чтобы обучить компьютеры выявлять депрессивных людей и классифицировать их по проблемам: будь то низкая самооценка, излишний перфекционизм или повышенная тревожность. Таким образом они планируют находить потенциальных самоубийц.
Согласно оценкам ВОЗ, от депрессии страдают около 300 миллионов человек по всему миру.