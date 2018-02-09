Гендиректор «ФосАгро» получил Почетную грамоту президента России

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев получил Почетную грамоту президента России за заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу. Вручение награды состоялось в рамках отчетно-выборного Съезда РСПП, на котором выступил президент России Владимир Путин.

Компания, возглавляемая Андреем Гурьевым, является безусловным лидером по поставкам всех видов удобрений на российский рынок и одним из лидеров по выпуску фосфорсодержащих удобрений в мире. В прошлом году была завершена реализация ключевого инвестиционного проекта по строительству высокотехнологичного производства аммиака, который стал неотъемлемой частью Стратегии развития химической и нефтехимической промышленности РФ на период до 2030 года.

В прошлом году «ФосАгро» стала первой и пока единственной в России компанией, удостоенной Гран-при конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность».

За последние 5 лет группа «ФосАгро» нарастила объемы производства агрохимической продукции более чем в 1,5 раза, увеличив в 2017 году выпуск удобрений и кормовых фосфатов — до 8,3 миллиона тонн, количество марок удобрений увеличилось в 3 раза — до 39. Объем капитальных вложений, направленных, преимущественно, на расширение и технологическую модернизацию производства, составил порядка 250 миллиардов рублей.

Во многом благодаря реализуемой государственной политике и поддержке российских аграриев со стороны участников Российской ассоциации производителей удобрений, которую возглавляет Андрей Гурьев, отечественные сельхозпроизводители смогли значительно увеличить объемы закупаемых удобрений и вывести Россию на первое место в мире по экспорту пшеницы.