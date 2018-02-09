Американец полетел с крыши верхом на самодельной ракете

Житель американского города Уилмар, штат Миннесота, получил травму после попытки взлететь на самодельной ракете. Об этом сообщает CBS.

Мужчина соорудил самоходные сани из лыж, рамы велосипеда и выхлопной трубы от мотоцикла. Предполагалось, что они будут приводиться в движение реактивной тягой. В качестве горючего использовался антифриз Heet.

Для испытаний 40-летний изобретатель затащил свое творение на крышу дома, сел на него и запустил двигатель. Сани съехали с крыши, пролетели четыре метра, врезались в ограду и свалились в снег.

По информации издания West Central Tribune, экстренные службы обнаружили мужчину на гаражной дорожке. Он катился по ней на санях, отталкиваясь от земли ногами, кричал от боли и матерился.

В 2017 году сообщалось, что жителю Калифорнии не разрешили взлететь на самодельной ракете ради проверки теории плоской Земли.

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