На территории Следственного комитета России начался пожар

В Москве загорелось строящееся здание Следственного комитета России. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в экстренных службах города.

По его словам, пожар начался в 22.55 мск на первом этаже строящегося корпуса вплотную к основному зданию по адресу Технический переулок, дом 2. Загорелись строительные материалы, в настоящее время огонь распространился на территории 50 квадратных метров.

Пострадавших нет.

Пожарные принимают меры, чтобы огонь не перекинулся на главное здание СКР.

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