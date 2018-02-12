Невестка Трампа открыла конверт с белым порошком и попала в больницу

Супруга Дональда Джона Трампа-младшего, сына президента США, открыла конверт с белым порошком и попала в больницу. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что невестка американского лидера Ванесса Трамп вскрыла конверт, адресованный своему мужу.

40-летнюю модель и мать пятерых детей увезли в больницу в качестве меры предосторожности.

Телеканал напоминает, что Трамп-младший в сентябре прошлого года отказался от услуг Секретной службы, занимающейся, помимо прочего, охраной первых лиц США и их семей. Утверждалось, что он хотел «больше приватности».

В марте 2016 года другому сыну Трампа — Эрику — также присылали конверт с угрозами и белым порошком. Тогда письмо также открыла его жена — Лара Юнаска. Ни у кого из тех, кто держал письмо в руках, нет каких-либо признаков отравления или заболевания.

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