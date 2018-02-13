У столичного уголовного розыска появился новый начальник

На Петровке,38 представлены новые руководители управления столичного уголовного розыска, управления по контролю за наркотиками и четвертого управления МВД по городу Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке полиции во вторник, 13 февраля.

«Указами президента России на должность заместителя начальника полиции ГУ МВД России по городу Москве — начальника управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Сергей Кузьмин, а на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) — генерал-майор полиции Юрий Девяткин», — сообщил официальный представитель столичного главка МВД.

По его словам, приказом по главку начальником четвертого управления МВД (отвечает за охрану порядка и расследование преступлений на территории объектов с особым режимом) назначен полковник внутренней службы Андрей Глуздаков.

Сергей Кузьмин с сентября 2017 года исполнял обязанности начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве, сменив на посту генерал-майора Игоря Зиновьева, который был переведен начальником УВД по Восточному округу столицы. До этого Кузьмин был первым заместителем начальника главного управления МВД по контролю за наркотиками.

Юрий Девяткин исполнял обязанности начальника УКОН с момента передачи его в подчинение ГУ МВД по Москве 8 июня 2016 года. 42-летний генерал-майор родился в Брянской области и большую часть службы провел там, причем именно в подразделениях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2013 году он был переведен в Москву и назначен должность заместителя начальника столичного главка ФСКН.

Полковник Андрей Глуздаков с 2017 года был заместителем начальника департамента тыла МВД по материально-техническому и медицинскому обеспечению. До этого он 16 лет служил оперативником в подразделениях регионального управления по борьбе с организованной преступностью (РУБОП) и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции (УБЭПиПК).

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