В США рассказали о попытках Китая подорвать Америку изнутри

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что Китай активно внедряет своих агентов в образовательных учреждениях США. Одновременно сенатор-республиканец Джон Корнин предупредил, что Китай под видом инвестиций пытается украсть у США передовые оборонные технологии, пишет South China Morning Post.

По словам директора ФБР, китайские разведчики активно работают в крупных и небольших американских университетах по всей стране под видом студентов и профессоров. При этом руководители образовательных учреждений часто не замечают этого.

ФБР же очень сложно отследить деятельность китайских агентов, так как только студентов из КНР в США учится 350 тысяч или 35 процентов от всего числа иностранных учащихся.

Обеспокоенность американских спецслужб вызывают и институты Конфуция в США, которые настойчиво предлагают американцам изучать китайский язык и распространяют среди молодежи взгляд Пекина на происходящие в мире процессы.

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Одновременно сенатор Джон Корнин заметил, что Китай активно инвестирует в высокотехнологичные американские компании. Многие из них занимаются разработками, которые можно применить в оборонной сфере. Таким образом, КНР пытается лишить США лидерства в военной сфере.

10 февраля издание National Interest опубликовало материал, в котором утверждалось, что Китай в случае военного столкновения с США намерен использовать кибероружие и таким образом нарушить систему отдачи приказов. В результате действия авиации, армии и флота будут хаотичными и не смогут привести к успеху.

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