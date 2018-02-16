Шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018» пройдет в Москве в феврале

Международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен 2018», традиционно проводимый при поддержке «Аэрофлота», пройдет с 19 февраля по 1 марта в гостинице «Космос». Об этом говорится в сообщении компании.

Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 16-й раз и традиционно соберет сильный состав участников.

В рамках «Аэрофлот Опен» проходят три турнира (А, В и С), которые формируются в соответствии с рейтингом их участников. Шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в 9 туров. Самый большой интерес вызывает группа «А», где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше.

В этом году стартовый список турнира «А» возглавляют такие известные шахматисты, как победитель «Аэрофлот Опена 2017» Владимир Федосеев (Россия, 2724), победитель турнира Tata Steel Challengers 2018 Сантош Видит (Индия, 2723), чемпион России 2012 года Дмитрий Андрейкин (2712), экс-чемпион Европы по блицу Рауф Мамедов (Азербайджан, 2709), действующий чемпион Европы Максим Матлаков (Россия, 2709), победитель Высшей лиги чемпионата России 2015 года Владислав Артемьев (2697), экс-чемпион Европы Эрнесто Инаркиев (Россия, 2684), экс-чемпион Европы, победитель «Аэрофлот Опена 2016» Евгений Наер (Россия, 2683) и многие другие звезды шахмат.

«Аэрофлот на протяжении многих лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий и популяризации различных видов спорта. Проводимый при нашей поддержке фестиваль «Аэрофлот Опен» имеет репутацию мероприятия глобального уровня, наиболее открытого и популярного в мире шахмат, — отметил генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. — В нем принимают участие как профессиональные гроссмейстеры, так и участники-любители, для которых событие может стать началом великого спортивного пути».

Всего в турнире «А» сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получает путевку на супертурнир в Дортмунд (12-23 июля 2018 года).

На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров (всего на сумму 2500 евро), причем каждый участник может получить только один (наивысший) приз. Призовой фонд составляет 120 тысяч евро.

Организаторами престижных состязаний совместно с «Аэрофлотом» являются Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций.

«Аэрофлот Опен» считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров. За прошедшие годы в турнире принимали участие пять чемпионов мира и более десяти претендентов на это звание.