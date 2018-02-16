Ведущая назвала всех китайцев одинаковыми и подставила канал

Видео: @albertinho / Twitter

Комментатор австралийского Седьмого канала Джеки Купер (Jacqui Cooper) во время соревнований по прыжкам с трамплина заявила, что между китайскими спортсменами нет разницы. «Все китайцы выглядят одинаково. Очень трудно сказать, кто есть кто», — сказала она после того, как финишировал один из спортсменов из этой страны.

Высказывание вызвало негодование пользователей сети. Один из них выложил фрагмент в Twitter. Некоторые сочли произошедшее проявлением расизма и изумились, насколько свободно австралийка демонстрирует снисхождение к другой нации.

«Австралийский комментатор просто сказал, что все китайцы выглядят одинаково. По национальному телевидению. Fuck off», — возмущен пользователь Джеймс Свинбанкс (James Swinbanks).

Канал объяснил, что ничего плохого ведущая в виду не имела. Из комментария, опубликованного в Twitter-аккаунте канала, следует, что Купер говорила о едином стиле команды, а не о внешности спортсменов. Позже сама Купер уточнила, что имела в виду одинаковую технику спортсменов.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане продлится до 25 февраля.

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