В Крыму провели антитеррористические учения

В Крыму представители спецслужб и силовых ведомств провели командно-штабное учение «Вихрь-МЭД», направленное на отработку навыков по нейтрализации террористов. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по республике.

По сценарию учений террористы захватили российское судно «Виктория» на внешнем рейде в одном из прибрежных государств Черноморского региона и следуют на нем в направлении Керченского пролива. Они намереваются совершить теракт в отношении инфраструктуры Крыма на керченском направлении. В результате маневров условные террористы были нейтрализованы, захваченное судно освобождено.

«Участники учений отмечают, что в ходе смоделированных учебных ситуаций практически отработаны варианты нейтрализации условных террористов, а также приняты четкие решения по пресечению террористической деятельности в Черноморо-Азовском бассейне», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего в маневрах участвовали представители Черноморского флота России, управлений ФСБ России, МЧС, ФСО, Национальной гвардии и крымского правительства.