Создатель Amazon начал строить часы на 10 тысяч лет

Основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос начал строительство механических часов, которые будут идти без вмешательства человека десять тысяч лет. Об этом он рассказал в своем Twitter и разместил видеоролик о монтаже устройства.

«500 футов в высоту (152,4 метра — прим. «Ленты.ру»), все механическое, приводится в действие дневными и ночными температурными циклами, синхронизированными в полдень, символ долговременного мышления — 10000YearClock — собирается гением Дэнни Хиллисом, Зандером Роузом и целой большой командой», — написал предприниматель.

Как уточняет Fox News, Безос вложил в проект 42 миллиона долларов. Часы строятся глубоко в горе в западном Техасе. В 2011 году бизнесмен говорил о них так: «За десять тысяч лет Соединенные Штаты перестанут существовать. Целые цивилизации будут развиваться и приходить в упадок. Изобретут новые системы управления. Вы не можете представить себе мир — никто не сможет, — но мы попытаемся через все это пройти с помощью часов».

Точной даты завершения установки пока нет. Устройство откроют для посетителей, когда все будет готово.

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